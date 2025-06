2 Giugno Mattarella rende onore alla Repubblica Meloni | Essere italiani è appartenere a qualcosa di grande

Il 2 giugno ha visto il presidente Mattarella celebrare con orgoglio il 79° anniversario della Repubblica, un momento che ricorda a tutti noi l’importanza di sentirsi parte di qualcosa di grande. L’evento, ricco di simboli, ha unito gli italiani in un abbraccio collettivo, sotto le vibranti note dell'Inno di Mameli. In un periodo di trasformazioni globali, riscoprire la nostra identità nazionale diventa cruciale per costruire un futuro condiviso.

Una giornata scandita dai simboli più alti dell'identità nazionale ha segnato il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha aperto le celebrazioni con la tradizionale visita all' Altare della Patria, dove è stato accolto dalle note dell' Inno di Mameli eseguito dalla fanfara del 4° reggimento a cavallo. Al suo fianco, il ministro della Difesa.

