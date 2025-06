2 giugno Mattarella | impegno forze armate concorre a sicurezza e a diritti umani

Il 2 giugno segna un'importante celebrazione della Repubblica, ma quest'anno il presidente Mattarella sottolinea un aspetto cruciale: l'impegno delle forze armate non è solo simbolo di sicurezza, ma anche garante dei diritti umani. In un mondo dove la pace è sempre più fragile, questa connessione è fondamentale. La forza militare si trasforma quindi in custode di valori universali, richiamando l'attenzione su un tema che ci tocca tutti da vicino.

Roma, 2 giu. (askanews) – “A margine della tradizionale rassegna militare, che ha accompagnato la celebrazione del settantanovesimo anniversario della nascita della Repubblica, desidero esprimerLe il mio apprezzamento per l’immagine offerta dai reparti impegnati nella manifestazione”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, dopo la parata sui via dei Fori imperiali per la Festa della Repubblica. “La cornice di via dei Fori Imperiali – prosegue Mattarella – ha sottolineato l’importante anniversario con una significativa partecipazione popolare che ha espresso altresì un tributo di caloroso affetto alle Forze Armate, tangibile segno di gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente a servizio della Repubblica, in Patria e all’estero a favore dell’intera comunità internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Su questo argomento da altre fonti

Messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti d’Italia nella ricorrenza del 2 giugno; Mattarella ai Prefetti per il 2 giugno: Costituzione è sintesi di valori condivisi; Mattarella per il 2 giugno: «Festa della Repubblica sia momento di unità e coesione sociale»; Mattarella ai Prefetti: “Il 2 giugno sia momento di unità e concordia intorno ai valori della…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

2 giugno, Mattarella: impegno forze armate concorre a sicurezza e a diritti umani

Segnala askanews.it: Roma, 2 giu. (askanews) – “A margine della tradizionale rassegna militare, che ha accompagnato la celebrazione del settantanovesimo anniversario della nascita della Repubblica, desidero esprimerLe il ...

2 giugno, Mattarella: le forze armate concorrono a sicurezza e diritti

Si legge su askanews.it: Roma, 2 giu. (askanews) – La grande partecipazione popolare all festa della Repubblica, è un “tangibile segno di gratitudine per l’impegno profuso quotidianamente a servizio della Repubblica, in Patri ...

Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà”

Riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà” ...