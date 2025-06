2 giugno Mattarella | con referendum Italia scelse libertà e pace

Il 2 giugno segna un momento cruciale nella storia d'Italia: la nascita della Repubblica. Settantanove anni fa, il popolo si espresse per la libertà e la pace, tracciando un cammino di democrazia. Oggi, in un contesto globale segnato da sfide e conflitti, quel voto rappresenta un faro di speranza. Ricordare queste radici è fondamentale per rafforzare i valori che ci uniscono. La libertà è un viaggio che continua!

Milano, 2 giu. (askanews) – “Settantanove anni or sono, il popolo italiano decretava, con il suo voto, la nascita della Repubblica, al culmine di un lungo percorso iniziato con la guerra di Liberazione. Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso la affermazione di valori di libertà, democrazia e pace, trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avrebbe visto la luce. Valori sui quali si fonda la nostra comunità civile e ai quali si rivolgono tutte le istituzioni chiamate ad operare in favore della collettività. Valori alla base dell’azione delle Forze Armate, con il loro contributo alla cornice di sicurezza in Italia e nel contesto internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Messaggio del Presidente Mattarella ai Prefetti d’Italia nella ricorrenza del 2 giugno; Mattarella ai Prefetti per il 2 giugno: Costituzione è sintesi di valori condivisi; Mattarella per il 2 giugno: «Festa della Repubblica sia momento di unità e coesione sociale»; 2 giugno festa della repubblica 2025: il Presidente Mattarella ricorda il voto del 2 giugno 1946. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà”

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Repubblica, Mattarella: “Con referendum 2 giugno Italia scelse pace e libertà” ...

Festa del 2 Giugno, il messaggio del presidente Sergio Mattarella: ecco cosa vuol dire essere italiani

milanofinanza.it scrive: Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani «scelsero di proseguire in un cammino verso l’affermazione di valori di libertà, democrazia e pace, trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avreb ...

2 giugno, Mattarella: con referendum Italia scelse libertà e pace

Segnala askanews.it: Milano, 2 giu. (askanews) – “Settantanove anni or sono, il popolo italiano decretava, con il suo voto, la nascita della Repubblica, al culmine di un lungo percorso iniziato con la guerra di Liberazion ...