2 giugno Mattarella all’Altare della Patria Meloni | Essere italiani vuol dire appartenere a qualcosa di grande

Il 2 giugno, Sergio Mattarella ha dato inizio alle celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica, deporre una corona d’alloro all'Altare della Patria. Un gesto simbolico che ci invita a riflettere su cosa significhi essere italiani: appartenere a una storia e a un destino comune. In un momento in cui l'identità nazionale è al centro del dibattito, le parole di Meloni risuonano forti: l’unità è la vera grandezza del nostro Paese.

Con la deposizione di una corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, sono iniziate le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica. Il presidente della Repubblica è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i vertici militari e delle forze di polizia. Sono in tanti in piazza Piazza Venezia romani e turisti che si sono affollati vicino alla transenne per assistere alla breve cerimonia ed in seguito alla parata in via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Open.online