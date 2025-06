2 giugno Mattarella all’Altare della Patria Meloni | Apparteniamo a qualcosa di grande che va difeso e amato

Il 2 giugno, in occasione del 79esimo anniversario della Festa della Repubblica, il presidente Mattarella ha ribadito l'importanza di "appartenere a qualcosa di grande". Un messaggio forte, in un'epoca in cui i valori nazionali sono messi alla prova. La cerimonia all'Altare della Patria, con la presenza di Giorgia Meloni, ricorda a tutti quanto sia fondamentale difendere e amare la nostra identità. Un invito alla riflessione collettiva, perché il futuro si costruisce sulle radici

(Adnkronos) – Oggi, lunedì 2 giugno, si celebra il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha reso omaggio al milite ignoto e depositato all’altare della patria la corona d’alloro. Presenti anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i presidenti di Camera . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - 2 giugno, Mattarella all’Altare della Patria. Meloni: “Apparteniamo a qualcosa di grande che va difeso e amato”

Leggi anche Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno - Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

