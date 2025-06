2 giugno lo spettacolo delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma – Video

Il 2 giugno, Roma si è colorata di blu, bianco e rosso con lo spettacolo mozzafiato delle Frecce Tricolori. Un volo che celebra non solo la nostra storia, ma anche il senso di unità e orgoglio nazionale. Interessante sapere che tra i paracadutisti c’era anche una donna, simbolo di inclusività nel mondo delle forze armate. Questo evento risuona in un contesto di rinascita collettiva, dove ogni gesto di unità conta. Non perderti il video!

(Adnkronos) – Le Frecce Tricolori, a sorvolare i Fori imperiali, quindi i paracadutisti del reparto sportivo della Brigata Folgore – tra cui anche una donna – che hanno ‘portato dal cielo’ i 200 metri quadrati della bandiera italiana. Si chiude così, accompagnata dall’inno di Mameli suonato dalla fanfara del quarto reggimento a cavallo la cerimonia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

