2 giugno | lo spettacolare volo delle Frecce Tricolori

Il 2 giugno si tinge di tricolore! In occasione del 79esimo anniversario della Repubblica, il Presidente Sergio Mattarella ha celebrato la nostra storia al Monumento del Milite Ignoto. Ma il vero spettacolo è stato il volo delle Frecce Tricolori, simbolo di unità e orgoglio nazionale. Questo evento non è solo una tradizione, ma un richiamo alla coesione di un Paese che guarda al futuro con speranza. Non perderti i momenti salienti!

Per il 2 giugno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato con Bandiera e Banda. Mattarella ha quindi deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto. Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia dove erano presenti assieme a Mattarella i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 giugno: lo spettacolare volo delle Frecce Tricolori

Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma

Il 2 giugno 2025 l'Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica con una serie di eventi solenni e spettacolari che culminano con la grande parata militare ai Fori Imperiali e il suggestivo volo

(LaPresse) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica, ha reso omaggio al

FRECCE TRICOLORI OGGI 2 GIUGNO 2023, DIRETTA/ I video e le foto del volo acrobatico

Come scrive ilsussidiario.net: Immancabile e imperdibile l’appuntamento per oggi 2 giugno 2023 con il sorvolo delle ... è previsto il sorvolo spettacolare della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” sopra ...