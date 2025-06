2 Giugno le spazzatrici dell' Ama su Via dei Fori Imperiali dopo passaggio dei cavalli alla parata

Il 2 giugno, Roma ha celebrato la sua tradizione con la parata della Festa della Repubblica, un evento che unisce storia e modernità. Dopo il passaggio dei cavalli, le spazzatrici dell'AMA sono intervenute per pulire il percorso, simbolo di un'attenzione crescente per l'ambiente. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro del dibattito, questo gesto rappresenta un passo importante verso una città più pulita e responsabile. Un'azione che parla chiaro: il futuro è nelle nostre mani

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Si è svolta in Via dei Fori Imperiali a Roma la tradizionale parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 2 Giugno, le spazzatrici dell'Ama su Via dei Fori Imperiali dopo passaggio dei cavalli alla parata

