2 Giugno le Crocerossine d' Italia sfilano alla parata ai Fori Imperiali

Il 2 giugno, le Crocerossine d'Italia hanno sfilato con orgoglio alla storica parata ai Fori Imperiali, un simbolo di unità e dedizione del nostro Paese. Questo evento non è solo una celebrazione della Repubblica, ma un richiamo all'importanza del volontariato e dell'assistenza in una società che sta riscoprendo il valore della comunità. Un momento che ci invita a riflettere sul potere della solidarietà.

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Si è svolta in Via dei Fori Imperiali a Roma la tradizionale parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

