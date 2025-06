2 giugno | la statua della Madonna della Grotta lacrima sangue

Il 2 giugno, la statua della Madonna della Grotta a Rabat, Malta, torna a far parlare di sé: lacrime di sangue che accendono il dibattito sulla fede e i miracoli. La sua storia risale al XV secolo, quando un cacciatore in fuga da una tempesta scoprì un’immagine sacra che trasformò il suo destino. Un richiamo potente in un mondo sempre più scettico, dove tale esperienza continua a stimolare riflessioni sulla spiritualità e il divino.

Nella cripta della Chiesa di San Domenico a Rabat (Malta) si trova l'immagine della Madonna della Grotta legata a un'apparizione e a un fatto miracoloso. Siamo agli inizi del XV secolo, a Malta. Un cacciatore è impegnato a inseguire una preda, quando una tempesta lo coglie di sorpresa. L'uomo cerca riparo in una grotta dalle.

