2 giugno la sindaca di Merano? Non canta l' Inno di Mameli

Katharina Zeller, sindaca di Merano, ha scatenato le polemiche rifiutandosi di cantare l’Inno di Mameli durante la parata del 2 giugno. Un gesto che si inserisce in un contesto più ampio di richieste di modernizzazione e inclusività nella politica italiana. Questo episodio solleva interrogativi cruciale: il simbolismo nazionale va rivisitato? La sua scelta potrebbe rappresentare una nuova frontiera per i giovani leader? La discussione è aperta!

Non bastava rifiutarsi di indossare la fascia tricolore al momento della proclamazione a sindaca di Merano. Katharina Zeller ne ha combinata un'altra. La sindaca, invitata a Roma per la consueta parata del 2 giugno, è stata pizzicata durante il momento dell'esecuzione dell' Inno di Mameli. In un video, che è destinato a fare molto discutere, si vede la prima cittadina al fianco dei suoi colleghi. Indossa la fascia - come gli altri -, ma a differenza di loro rimane in silenzio durante le note di "Fratelli d'Italia". La sua espressione è a metà tra l'imbarazzo e lo sprezzo. Non solo la sindaca di Merano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 2 giugno, la sindaca di Merano? Non canta l'Inno di Mameli

Festa della Repubblica, Zeller non canta l'Inno italiano. La sindaca di Merano ci ricasca: il video

Da iltempo.it: Chi sa quali saranno le giustificazioni per il rifiuto di cantare l'Inno italiano per le celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 Giugno.

Stavolta la fascia tricolore c'è, ma la sindaca di Merano non canta l'inno (IL VIDEO) durante le celebrazioni per il 2 giugno

Scrive ildolomiti.it: BOLZANO. Gli occhi erano tutti puntati su di lei. Inevitabile accadesse, dopo quanto successo qualche settimana fa durante il passaggio di consegne con il suo predecessore. Le immagini della sindaca d ...

Il sovranismo nostrano si ferma a Merano

Si legge su informazione.it: A Merano si è votato domenica per il ballottaggio del Sindaco. Ha vinto Katharina Zeller, avvocato di 32 anni, figlia d’arte: sua madre è la senatrice Svp Julia Unterberger, e suo padre l’ex senatore ...