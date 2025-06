2 giugno La Russa | Antidoto all’odio social unisce italiani senza distinzioni

Il 2 giugno, festa della Repubblica, si trasforma in un antidoto all’odio social, unendo gli italiani in un momento di celebrazione condivisa. Le parole di Ignazio La Russa risuonano forti: il richiamo alla partecipazione è un segnale di speranza in un'epoca di divisioni. In un contesto in cui il dialogo sembra spesso oscurato, eventi come questo ci ricordano che l’unità è possibile e vitale per il nostro Paese.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato con i giornalisti all’arrivo ai Fori Imperiali in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. “L’importanza di questa festa la si capisce innanzitutto guardando quanta gente viene a onorare ogni anno il 2 giugno, spesso per la seconda, terza, quarta volta. Sono qui a testimoniare che è una data che unisce gli italiani, senza distinzione alcuna. È la vera festa della Repubblica”, ha dichiarato La Russa. Rispondendo a una domanda sull’odio diffuso sui social, ha aggiunto: “I festeggiamenti del 2 giugno sono l’antidoto. L’amore per la Repubblica, la patria, per l’unità. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 giugno, La Russa: “Antidoto all’odio social, unisce italiani senza distinzioni”

Cosa riportano altre fonti

2 giugno, La Russa: “Antidoto all’odio social, unisce italiani senza distinzioni”

Lo riporta lapresse.it: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato con i giornalisti all’arrivo ai Fori Imperiali in occasione delle celebrazioni per la Festa della ...

2 giugno, la parata e l’omaggio all’Altare della Patria con Mattarella. I messaggi di Meloni. la Russa e Fontana

italiaoggi.it scrive: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria, rendendo omaggio al Milite Ignoto. Questa cerimonia ha aperto le celebrazioni ufficiali per l ...

Murgia: "Saluto romano alla parata del 2 giugno. La Russa sorride tanto e fa il segno della vittoria". Fonti militari smentiscono

Riporta repubblica.it: Su Instagram Michela Murgia posta un video della manifestazione del 2 giugno ai Fori Imperiali ... Lì il presidente del Senato, Ignazio La Russa, batte le mani con entusiasmo, "sorride e ...