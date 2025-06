2 giugno la protesta di Potere al Popolo a Roma | No a una Repubblica fondata sulle armi e sulla guerra

Il 2 giugno, mentre Roma festeggiava la Repubblica, un gruppo di manifestanti di Potere al Popolo ha lanciato un messaggio chiaro: "No alla Repubblica fondata sulla guerra". In un contesto globale di crescente militarizzazione, questa protesta sottolinea un desiderio di pace e giustizia sociale. Un punto interessante? La crescente interconnessione tra mobilitazioni locali e movimenti internazionali per i diritti umani. Un invito a riflettere su che tipo di futuro vogliamo costruire.

Presidio in Largo Argentina di Potere al Popolo, Osa e Cambiare Rotta a poche centinaia di metri da Piazza Venezia, dove si è svolta l’annuale parata del 2 giugno con le istituzioni. Una cinquantina di manifestanti ha appeso uno striscione con la scritta: “ No alla Repubblica fondata sulla guerra. Contro riarmo, esercito europeo, Nato e Israele” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 2 giugno, la protesta di Potere al Popolo a Roma: “No a una Repubblica fondata sulle armi e sulla guerra”

Leggi anche Referendum 8 e 9 giugno, M5S protesta in Senato - Il 8 e 9 giugno, i senatori del M5S hanno protestato in Senato contro l'oscuramento mediatico del referendum, denunciando il silenziamento della commissione di vigilanza Rai.

Cosa riportano altre fonti

Presidio di protesta davanti la Prefettura di Pisa contro il 'dl Sicurezza'; Festa della Repubblica a Pisa. La mobilitazione della città; Roma, tende e striscioni contro Israele a Caracalla: Fermiamo il Giro d'Italia; Kenya, propaganda 2.0: come il potere risponde alla Gen Z. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

2 giugno, la protesta di de Magistris: «Sono tentato di restituire la fascia tricolore»

Riporta ilmattino.it: «Oggi ci mettiamo la fascia ma la tentazione che ho è di consegnarla al prefetto». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della cerimonia dell'alzabandiera in piazza ...

2 giugno: de Magistris, potere al popolo

Scrive ansa.it: Dobbiamo dare potere al popolo e far sì che il lavoro sia per tutti un diritto, un lavoro con dignità. Se si ha lavoro anche il crimine fa un grande passo indietro". Lo ha detto il sindaco di ...

2 giugno, Salvini e Meloni non potranno deporre corona di fiori alla cerimonia. Leader FdI protesta

Si legge su fanpage.it: La leader di FdI Giorgia Meloni protesta contro il governo, che ha negato al centrodestra la possibilità di deporre una corona di fiori all’Altare della Patria per il 2 giugno: “Volevamo solo ...