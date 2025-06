2 giugno | la Lancia Flaminia 335 del Presidente della Repubblica

Il 2 giugno, mentre celebriamo la Festa della Repubblica, riviviamo l'eleganza senza tempo della Lancia Flaminia 335, icona di stile progettata da Pininfarina. Questa vettura, simbolo di prestigio e tradizione, rappresenta non solo il nostro Capo dello Stato, ma anche un'epoca in cui il design italiano trionfava a livello mondiale. Scoprire i suoi dettagli è come sfogliare un pezzo di storia su quattro ruote!

Realizzata da Pininfarina, dal 1961 rappresenta la più alta istituzione del nostro Paese con tutta l’eleganza dell’auto di produzione nazionale: ne esistono quattro esemplari, tutti con motore 2.5 V6 benzina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 2 giugno: la Lancia Flaminia 335 del Presidente della Repubblica

