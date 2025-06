2 Giugno la Festa della Repubblica o l’anniversario di un Cinepanettone scauduto?

Il 2 giugno, festa della Repubblica, si trasforma in un cinepanettone tragicomico, dove il governo fa cosplay patriottico e l'opposizione pare assente. In un'Italia che finge di stare bene mentre le difficoltà aumentano, ci chiediamo: cosa resta del nostro senso di unità? In questo clima surreale, il patriottismo si mescola al grottesco, lasciando gli italiani a ballare su una nave che affonda. È tempo di riscoprire il vero significato della Repubblica!

Tra un Governicchio in cosplay patriottico e un’opposizione che non sa nemmeno opporsi, la Repubblica Italiana prende in giro sé stessa Se c’è una cosa che gli italiani sanno fare è fingere che tutto vada bene mentre il Titanic affonda e l’orchestra suona “Fratelli d’Italia” con una trombetta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 2 Giugno, la Festa della Repubblica o l’anniversario di un Cinepanettone scauduto?

