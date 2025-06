2 Giugno | la Festa della Repubblica o l’anniversario di un Cinepanettone scauduto? C’é da rifletterci

Il 2 giugno, oltre a celebrare la Festa della Repubblica, ci invita a riflettere su un’Italia in balia di uno spettacolo inverosimile. Mentre il governo sfoggia un patriottismo di facciata, l’opposizione sembra aver smarrito il proprio ruolo. Gli italiani, con ironia, continuano a recitare la loro parte in questa tragicommedia. Ma, come nel miglior cinepanettone, chi avrà il coraggio di dare una scossa e riscrivere la trama?

Tra un Governicchio in cosplay patriottico e un'opposizione che non sa nemmeno opporsi, la Repubblica Italiana prende in giro sé stessa Se c'è una cosa che gli italiani sanno fare è fingere che tutto vada bene mentre il Titanic affonda e l'orchestra suona "Fratelli d'Italia" con una trombetta.

