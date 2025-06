2 Giugno | il tributo ai Bersaglieri attaccati dai prof di sinistra il volo delle Frecce lo spettacolo dei parà della Folgore

Il 2 giugno ha risuonato di orgoglio e tradizione, con le Frecce Tricolore che hanno colorato il cielo e i bersaglieri che hanno celebrato il loro eroismo. Ma non sono mancate le polemiche: i critici di sinistra hanno sollevato dubbi sulla celebrazione del militarismo. In un'epoca in cui l'identità nazionale è sotto i riflettori, questo evento invita alla riflessione su chi siamo e da dove veniamo. La festa è anche un momento per unirci, nonostante le differ

Le Frecce Tricolore, i bersaglieri, la Croce Rossa, gli incursori, la Brigata Sassari, i parà della Folgora, il grido che torna, "Decima!": tutto questo è stata la Festa della Repubblica, alla presenza di migliaia di cittadini e della massime autorità. "È un 2 Giugno che come sempre ci deve rendere molto orgogliosi di quello che siamo. Noi non celebriamo questa festa semplicemente come se fosse un fatto museale, noi celebriamo questa festa per ricordarci che quello che abbiamo qualcuno lo ha costruito. Lo dico anche in riferimento al fatto che considero francamente inaccettabile che dei professori che insegnano nelle scuole ci dicano che i bersaglieri sono divisivi.

"È un 2 giugno che come sempre ci deve rendere molto orgogliosi di quello che siamo. Noi non celebriamo questa festa semplicemente ...

Il maggiore Luca Antonucci spiega le particolarità del Corpo: «La corsa nostra specialità, per suonare e correre assieme necessaria una grande preparazione fisica»

2 Giugno, l'arrivo della fanfara dei bersaglieri chiude la parata

L'immancabile storica fanfara dei Bersaglieri chiude, insieme ai plotoni a cavallo, la parata del 2 giugno. Tanti gli applausi al passaggio di corsa dei fanti piumati lungo via dei Fori Imperiali.