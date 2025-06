2 giugno il Senato illuminato con il Tricolore

Il 2 giugno, il Senato si veste di tricolore per celebrare la nostra Festa della Repubblica, un simbolo di unità e identità nazionale. Quest'anno, l'illuminazione di Palazzo Madama non è solo un gesto festoso, ma anche una risposta a un'epoca in cui l'orgoglio patriottico torna protagonista. Un invito a riflettere sul valore della democrazia e sull’importanza delle nostre radici, proprio nel cuore pulsante di Roma. Riscopriamo insieme il nostro amore per l'Italia

Per il 2 giugno, la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato a pochi passi da piazza Navona, a Roma, nella notte è stata illuminata con il tricolore in occasione della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 giugno, il Senato illuminato con il Tricolore

Leggi anche Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - L'11 giugno, il Senato discuterà la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, in una situazione di grande tensione politica.

Ne parlano su altre fonti

2 giugno, il Senato illuminato con il Tricolore; Festa della Repubblica, Caltagirone illumina la scala monumentale con il simbolo dei partigiani; Referendum al rush finale tra appelli al voto o all’astensione, ecco come i partiti si dividono. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

2 giugno, il Senato illuminato con il Tricolore

Da stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) La facciata di Palazzo Madama, sede del Senato a pochi passi da piazza Navona, a Roma, nella notte è stata illuminata con il tricolore ...

2 giugno: gli impegni di Mattarella per Festa Repubblica, Tricolore illumina Torrino Quirinale

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Dopo la nomina ieri, come da consuetudine, dei 25 nuovi Cavalieri del lavoro, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si prepara a celebrare il 79mo anniversario ...

2 giugno: palazzo Regione Sicilia illuminato col tricolore

Secondo ansa.it: Da ieri sera, Palazzo Orleans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, è illuminato con il Tricolore. Una decisione voluta dal governatore Nello Musumeci per celebrare il 2 giugno.