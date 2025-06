2 Giugno il cambio della Guardia dei Corazzieri al Quirinale per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno si festeggia la Repubblica Italiana con l'imponente cambio della guardia dei Corazzieri al Quirinale. Un evento che non è solo una tradizione, ma un simbolo di unità e identità nazionale. In un periodo in cui il valore delle istituzioni è messo alla prova, assistere a questa cerimonia rappresenta un momento di orgoglio collettivo e riflessione sul nostro passato e futuro. Non perdere l'occasione di vivere la storia!

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2025 Festa della Repubblica, il cambio della Guardia Solenne da parte del Reggimento Corazzieri al Qurinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 2 Giugno, il cambio della Guardia dei Corazzieri al Quirinale per la Festa della Repubblica

Leggi anche L’estate sta arrivando e il guardaroba non può che adeguarsi al cambio di stagione. Ecco cinque outfit da copiare a giugno - L'estate è alle porte e il tuo guardaroba ha bisogno di una rinfrescata! Giugno porta con sé l'occasione perfetta per riscoprire lo stile.

Altre fonti ne stanno dando notizia

le iniziative per il 79° anniversario della Repubblica Italiana; Festa della Repubblica 2025: parata e Frecce tricolori nei cieli di Roma; Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma; VIDEO | Al Quirinale il cambio della guardia solenne con i Corazzieri. 🔗Cosa riportano altre fonti

2 Giugno, il cambio della Guardia dei Corazzieri al Quirinale per la Festa della Repubblica

Da ilgiornale.it: Festa della Repubblica, il cambio della Guardia Solenne da parte del Reggimento Corazzieri al Qurinale. Quirinale (Alexander Jakhnagiev) ...

2 giugno: cambio Guardia d'onore in occasione di Festa della Repubblica su piazza del Quirinale

Scrive agenzianova.com: In occasione del 79mo anniversario della Festa della Repubblica, si è svolto, sulla Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia ...

2 giugno: Quirinale, il programma delle celebrazioni

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: Roma, 26 mag. (Adnkronos) - La Presidenza della Repubblica celebra il 79° anniversario della Festa della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle giornate del 1° e 2 giugno. Il primo ...