2 giugno gli incursori del comsubin gridano decima

Il 2 giugno, durante la Festa della Repubblica, gli incursori del Comsubin hanno ripetutamente scandito il grido “Decima” ai Fori Imperiali, riaccendendo il dibattito sulla memoria storica. Questo richiamo, controverso e carico di significato, segna un punto di incontro tra orgoglio militare e riflessione critica sul passato. In un'epoca in cui l'identità nazionale è al centro di un ampio confronto, questo gesto invita a una discussione profonda su storia e appartenenza.

Durante la parata ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica gli incursori del Comsubin della Marina Militare, hanno scandito il grido "Decima", che durante le precedenti parate, aveva creato polemiche per i possibili riferimenti alla X flottiglia MAS, unità speciale della Regia marina, di cui una parte aderì alla Repubblica sociale di Salò dopo l'8 settembre. Secondo gli esperti militari si tratta in realtà di un omaggio storico alle origini delle forze speciali della Marina italiana, che affondano le radici nella Decima Flottiglia MAS, operativa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.