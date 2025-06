2 giugno Finestra Polizia Penitenziaria | noi al servizio del Paese

Il 2 giugno, una giornata che celebra la Repubblica Italiana, è anche un momento cruciale per riflettere sul ruolo della Polizia Penitenziaria. In un'epoca in cui il rispetto dei diritti umani e la legalità sono più che mai al centro del dibattito pubblico, la presenza di questi professionisti ci ricorda l'importanza di costruire una società giusta e inclusiva. La loro dedizione è il pilastro su cui si fonda la nostra democrazia.

Roma, 2 giu. (askanews) – “Oggi è una grande emozione essere qui presenti alla Parata. La Polizia Penitenziaria è al servizio del Paese perché il nostro lavoro è ispirato ai più alti principi di legalità, di umanità, di rispetto della dignità umana, che sono proprio i pilastri fondamentali dell’architettura democratica della Nazione. È un corpo in piena evoluzione che non dimentica però la sua radice, i suoi compiti istituzionali. Uomini e donne che ogni giorno svolgono un lavoro silente con grande dedizione e resilienza ai disagi quotidiani e che assicurano sicurezza sia all’interno degli Istituti che all’esterno”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

