2 giugno Festa della Repubblica Italiana nel 1946 il referendum istituzionale a suffragio universale | il 543% scelse per abolizione Monarchia

Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica italiana, ma un simbolo di emancipazione. Nel 1946, il primo referendum con il suffragio universale ha visto le donne prendersi finalmente un posto di rilievo nella storia. Con oltre 12 milioni di voti a favore della Repubblica, quel giorno segnò una svolta epocale. Oggi, celebriamo non solo la nostra identità nazionale, ma anche il progresso verso l'uguaglianza. Un'eredità da custodire!

I risultati furono chiari, anche se non senza polemiche: la Repubblica ottenne 12.718.641 voti, contro i 10.718.502 della Monarchia. Fu il primo referendum in cui votarono le donne Il 2 giugno rappresenta una delle date più significative nella storia dell'Italia repubblicana. In questo giorno.