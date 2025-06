2 giugno Diodati Croce Rossa | difendiamo valori fondanti Repubblica

Il 2 giugno è una data che risuona con forza, ricordandoci l'importanza di difendere i valori fondamentali della Repubblica. Debora Diodati, vicepresidente della Croce Rossa, sottolinea il legame tra dignità umana e inclusione, avvalorando un trend crescente: la responsabilità sociale. In un mondo in cui l'uguaglianza e il diritto alla salute sono sempre più sotto attacco, è cruciale unirci per proteggere ciò che ci rende umani. Non è solo un dovere, ma un orgoglio

Roma, 2 giu. (askanews) – “Per noi oggi è fondamentale essere qui, motivo di orgoglio ma anche grande responsabilità. Difendere la Repubblica significa difendere, tutelare e proteggere i valori fondanti, che sono la dignità umana, l’inclusione, il diritto alla salute”. Lo ha detto ad askanews Debora Diodati, vicepresidente nazionale della Croce Rossa italiana, in occasione della Rivista Militare ai Fori Imperiali per la festa del 2 giugno. “Oggi essere qui significa servire il Pese – ha aggiunto – che è ciò che facciamo ogni giorno. Con i nostri volontari e volontarie, con il Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie siamo presenti ogni giorno sul territorio per portare aiuto alle persone che hanno bisogno”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

