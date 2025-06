2 giugno Crosetto | Abbandonare l’illusione di una pace eterna Serve una difesa solida

In un momento storico in cui le tensioni globali sono in aumento, il ministro della Difesa Guido Crosetto invita a superare l'illusione di una pace duratura. Durante le celebrazioni del 2 giugno, sottolinea l'importanza di una difesa solida e preparata. Questa riflessione non è solo un monito, ma un invito a tutti noi a riconsiderare il nostro ruolo nel mantenere la stabilità. La sicurezza, oggi più che mai, è una responsabilità collettiva!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il messaggio del ministro della Difesa in occasione del 2 giugno. Roma, 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un messaggio forte e chiaro: l’illusione di una pace eterna deve essere abbandonata. Secondo il ministro, è necessario affrontare con realismo le minacce esterne e le sfide poste da quegli attori globali che non riconoscono il valore della pace, della sicurezza, della libertà e della democrazia. Difesa nazionale ed Europa unita. Crosetto ha sottolineato l’urgenza di costruire una Difesa nazionale solida e moderna, capace di integrarsi efficacemente con l’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - 2 giugno, Crosetto: “Abbandonare l’illusione di una pace eterna. Serve una difesa solida”

Leggi anche Difesa, Crosetto: a giugno Nato annuncia nuovi target pil tra 3,5-5% - A giugno, nel vertice NATO di L'Aja, viene annunciato un nuovo livello di contribuzione tra il 3,5% e il 5%, mentre Difesa Crosetto anticipa target pil superiori a 355 miliardi.

Se ne parla anche su altri siti

Crosetto, 'abbandonare illusione pace garantita per sempre'; 2 giugno, Mattarella: “L’Italia scelse libertà e pace”. Crosetto: “Abbandonare illusione che sia garantita per…; 2 Giugno, Festa della Repubblica: le origini e le curiosità meno note; Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria, in cielo volano le Frecce. 🔗Cosa riportano altre fonti

2 Giugno, Crosetto: lasciare illusione pace garantita per sempre

tg24.sky.it scrive: Lo si legge in uno dei passaggi del messaggio inviato dal ministro della Difesa per la Festa della Repubblica ...

Crosetto, 'abbandonare illusione pace garantita per sempre'

Da msn.com: "Occorre, purtroppo, abbandonare l'illusione di una pace garantita per sempre, difendendosi dalle minacce esterne e da quegli attori globali che considerano un orpello i nostri valori fondanti: la pac ...

2 giugno, Crosetto mette fine all’illusione di una “pace garantita per sempre”

Come scrive msn.com: Celebrazioni del 2 giugno, Crosetto rompe il silenzio: non possiamo più contare su una pace garantita per sempre, ecco cosa serve. Dopo la provocazione di Giorgia Meloni sul referendum, durante le cel ...