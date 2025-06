2 giugno | consegnate le onorificenze al merito della Repubblica a 15 pontini

Il 2 giugno, una data che celebra non solo la nascita della Repubblica italiana, ma anche l'impegno civico e il merito individuale. A Latina, quindici persone sono state insignite delle onorificenze al merito, un gesto che sottolinea l’importanza del riconoscere chi contribuisce al bene comune. In un periodo in cui il senso di comunità è fondamentale, queste celebrazioni ci ricordano che ogni gesto conta. Scopri le storie di chi ha fatto la differenza!

Si sono svolte in piazza della LibertĂ a Latina le celebrazioni per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana. La cerimonia è stata promossa dalla Prefettura con la partecipazione di Comune, Provincia, Aeronautica Militare, Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - 2 giugno: consegnate le onorificenze al merito della Repubblica a 15 pontini

