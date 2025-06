2 giugno Colle | Italia scelse libertà

Il 2 giugno 1946 segna una svolta epocale: gli italiani votarono per la libertà e la democrazia, gettando le basi della nostra Costituzione. Oggi, mentre celebriamo la Festa della Repubblica, è fondamentale riflettere su quanto questi valori siano attuali e necessari. In un mondo in continua evoluzione, il richiamo alla libertà diventa un faro per le nuove generazioni. È nostro compito custodire e valorizzare questo patrimonio.

10.20 "Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso l'affermazione di valori di libertà, democrazia e pace, trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avrebbe visto la luce". Così il capo dello Stato, Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica. "Valori sui quali si fonda la nostra comunità civile e ai quali si rivolgono tutte le istituzioni chiamate ad operare in favore della collettività". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

