2 giugno Città di Castello non dimentica Nonna Lisa Zappitelli

Il 2 giugno a Città di Castello si tinge di nostalgia e gratitudine: un dipinto celebra la straordinaria vita di Nonna Lisa Zappitelli, scomparsa nel 2021. A quasi 110 anni, il suo ricordo risuona potente, simbolo di un'epoca in cui le donne lottavano per i propri diritti. Questo tributo non è solo un omaggio personale, ma un invito a riflettere sull'importanza del diritto di voto, ancora oggi fondamentale nella nostra società.

2 Giugno “speciale” a Città di Castello. Un dipinto per ricordare “Nonna” Lisa Zappitelli, scomparsa il 18 giugno 2021 alla soglia di 110 anni: dal 2 giugno del 1946, quando insieme alla famiglia e a un gruppo di amiche camminò per chilometri per esercitare il proprio diritto di voto in favore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - 2 giugno, Città di Castello non dimentica "Nonna" Lisa Zappitelli

Leggi anche Vasco Rossi a Firenze: chiavi della città il 9 giugno, poi incontro coi fan a Palazzo Vecchio - Vasco Rossi sarà a Firenze il 9 giugno per ricevere le chiavi della città, un onore che celebra la sua carriera musicale.

Cosa riportano altre fonti

2 giugno 2025; Brescia, cosa fare il ponte del 2 giugno: mostre, eventi e festival in provincia e in città; Cosa fare in Lombardia nel weekend dal 30 maggio al 2 giugno 2025, notti magiche tra sagre, lucciole e grotte da esplorare; Torino – 2 Giugno, oggi le Celebrazioni per la Festa della Repubblica. Gli eventi in piazza Castello. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne