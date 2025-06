2 giugno che confusione | tra bandiere issate al contrario errori sulla ricorrenza e manifesti abusivi contro il Re

Il 2 giugno è una data che evoca l’orgoglio nazionale, ma quest’anno ha portato con sé una serie di gaffe che hanno fatto il giro dei social. Bandiere al contrario e manifesti contro il re hanno creato confusione, facendo riflettere sull'importanza della memoria storica. E tu, a quale anno assoceresti la nascita della Repubblica? Scopri come un semplice colore nel Tricolore possa raccontare una storia più profonda.

Ma nel Tricolore, da sinistra a destra, viene prima il rosso o il verde? Beh, per fortuna che almeno sul bianco ci sono pochi dubbi. E poi, d’accordo il cerimoniale con la corona d’alloro al Milite ignoto e la tradizionale parata militare di fronte al Capo dello Stato e al ministro della Difesa; ma a quale anno si fa riferimento per la nascita della nostra Repubblica? Nozioni che spesso si danno per scontate – se non altro perché si studiano a scuola e, tutt’al più, fanno parte delle conoscenze condivise di una comunità. Eppure capita che proprio il 2 di giugno, quando in ogni città di medie e grandi dimensioni si organizzano le celebrazioni, c’è sempre qualcuno a cui scappa una svista di troppo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it