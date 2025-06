2 giugno Cap Candelli Carabinieri | ogni giorno tuteliamo sicurezza

Il 2 giugno non è solo una festa, ma un tributo a chi ogni giorno garantisce la nostra sicurezza. La voce del Capitano Alice Candelli risuona forte, sottolineando il valore della coesione tra le forze dello Stato. In un momento storico in cui la sicurezza è più che mai al centro del dibattito pubblico, il lavoro instancabile dei Carabinieri ci ricorda l’importanza di sentirci protetti. Celebriamo insieme chi ci tutela!

Roma, 2 giu. (askanews) – “Il 2 giugno è la festa nazionale per eccellenza, il simbolo della coesione tra tutte le componenti dello Stato che operano quotidianamente per la salvaguardia della sicurezza pubblica in Patria e all’estero con grande senso del dovere e professionalità”. Lo dice ad askanews il Capitano dei Carabinieri Alice Candelli, comandante Nucleo Operativo Roma Montesacro, testimonial per la Festa del 2 giugno. “In particolare il sistema difesa si compone di svariate figure istituzionali – prosegue – che quotidianamente si impegnano per poter garantire il benessere della collettività. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

