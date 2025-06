2 giugno | Boldrini Celebriamo la Repubblica del lavoro e della pace

Il 2 giugno non è solo una data, ma un simbolo di democrazia e unità. Laura Boldrini ci ricorda l'importanza di celebrare la Repubblica del lavoro e della pace, valori fondamentali che ci guidano ancora oggi. In un momento in cui il mondo cerca stabilità, riflettere su questi principi diventa cruciale. La Costituzione italiana, frutto di sacrifici e ideali, è il nostro faro in un'epoca di sfide globali. Celebriamo insieme questi valori!

ROMA – “Il 2 giugno di 79 anni fa gli italiani e, per la prima volta, le italiane scelsero la Repubblica e votarono l’assemblea costituente. Da quel lavoro, ispirato ai valori della Resistenza, nacque la Costituzione con i suoi principi cardine: l’uguaglianza senza discriminazione alcuna, il lavoro: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”, . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 2 giugno: Boldrini, “Celebriamo la Repubblica del lavoro e della pace”

