2 giugno | Bernini Costituzione bussola su scelte importanti

Il 2 giugno non è solo una data, ma un simbolo di libertà e democrazia. La Festa della Repubblica ricorda il momento cruciale in cui gli italiani hanno deciso di scrivere il proprio destino. Oggi, mentre affrontiamo sfide globali e sociali, la Costituzione rappresenta ancora una bussola per le scelte importanti del nostro futuro. Riscopriamo insieme il valore di quei principi che ci uniscono e ci guidano verso un domani migliore!

ROMA – "La Festa della Repubblica celebra una scelta di libertà che ha segnato l'inizio di una nuova storia per il nostro Paese. Il 2 giugno 1946 gli italiani hanno scelto la Repubblica, avviando un cammino di democrazia basato sui principi sanciti dalla Costituzione. Una Costituzione che non è solo un insieme di norme e

