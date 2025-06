2 giugno Basta affamare Gaza

Il 2 giugno, mentre l'Italia celebra la sua Repubblica, il presidente Mattarella si fa portavoce di un appello urgente: "Basta affamare Gaza". In un momento in cui la violenza e le crisi umanitarie sembrano dilagare, il richiamo alla pace è un invito a riflettere sul nostro ruolo nel mondo. Non possiamo restare indifferenti alla sofferenza di milioni di persone. La vera forza di una nazione si misura anche nella solidarietà verso chi è in difficoltà .

La misura è colma: "S’impone subito il cessate il fuoco a Gaza. È disumano che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani". Sergio Mattarella parla alla vigilia della festa della Repubblica prima del concerto in onore del corpo diplomatico accreditato in Italia: in tempo di conflitti, dedica il suo breve ma intenso discorso alla pace. Pensa all’ Ucraina, certo. Ma soprattutto volge lo sguardo verso il Medio Oriente dove ’umanità ’ è un concetto abolito da un pezzo. In prima fila ad ascoltarlo c’è la premier Giorgia Meloni, c’è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e, soprattutto, ci sono gli ambasciatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - 2 giugno "Basta affamare Gaza"

Leggi anche M.O., Pd-M5s-Avs: basta complicitĂ , il 7 giugno in piazza per Gaza - Il 7 giugno, Roma ospiterĂ una grande manifestazione nazionale promossa da Pd, M5s e Avs per sostenere Gaza.

