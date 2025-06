2 giugno Altobelli Personale civile Difesa | siamo unica famiglia

Il 2 giugno, giornata della Repubblica, risuona come un simbolo di unità e dedizione. Il personale civile del ministero della Difesa si unisce alle Forze Armate, dimostrando che la sicurezza è una responsabilità condivisa. In un'epoca in cui il concetto di famiglia si evolve, anche la “famiglia” della difesa si fa sempre più inclusiva. È un momento per riflettere sul nostro impegno collettivo per la protezione della nostra comunità.

Roma, 2 giu. (askanews) – “Il 2 giugno è una ricorrenza molto importante e come personale civile ci affianchiamo alle Forze armate a difesa di tutta la cittadinanza per garantire sicurezza e difesa della cittadinanza. Ci sentiamo parte di una famiglia, una grande famiglia, che è il ministero della Difesa, che ha una doppia anima, militare e civile”. Lo ha detto ad askanews Danila Altobelli, dirigente civile presso il ministero della Difesa, durante la parata militare del 2 Giugno. “Siamo circa 17 mila uomini e donne appartenenti al personale civile che operano non soltanto negli enti centrali – solamente 2500 di noi operano centralmente – ha aggiunto – tutti gli altri operano in tutti i 1037 enti della difesa dislocati sul territorio nazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

