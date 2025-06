2 giugno | alle 9 30 le celebrazioni in piazza Matteotti

Il 2 giugno si colora di festa a Genova! Alle 9:30 in piazza Matteotti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci guiderà le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Un momento speciale, non solo per onorare i valori democratici del nostro Paese, ma anche per segnare l'esordio ufficiale della nuova sindaca. Un’occasione imperdibile per vivere la storia e il futuro della città! Non mancare!

In occasione della Festa della Repubblica, oggi lunedì 2 giugno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parteciperà alla cerimonia ufficiale in programma a Genova. L'appuntamento è fissato alle 9.30 in piazza Matteotti. Sarà anche la prima celebrazione ufficiale della neo sindaca di.

Meteo, ponte del 2 giugno con caldo africano e temperature sopra i 30 gradi, a causa dell'anticiclone in arrivo sull'Italia

Lo riporta msn.com: Per il weekend lungo della Festa della Repubblica è previsto tempo stabile e temperature in rialzo su gran parte del Paese: sono attesi valori localmente anche superiori ai +30 gradi ...

2 giugno, il nuovo inizio dell’Italia. Buon compleanno, Repubblica

Come scrive corriere.it: Segni di speranza. Il libro di Dino Messina «2 giugno 1946» è in edicola con il «Corriere» a euro 9,90 Aveva visto giusto Carlo Azeglio Ciampi quando nel 2000 ripristinò la parata militare e ...