2 giugno Acquaroli | Nella Costituzione e nella memoria tutti gli antidoti

Il 2 giugno, una data che celebra la nostra Repubblica e i valori fondamentali che la sostengono. Il presidente Acquaroli ha sottolineato l'importanza della memoria collettiva, un antidoto contro l'oblio. In un'epoca in cui ci si interroga sul futuro delle istituzioni, l'impegno di chi ha ricevuto premi è un faro di speranza. La Festa della Repubblica ci ricorda che ogni contributo individuale è essenziale per il bene comune. Celebriamo insieme questo spirito!

“Una ricorrenza non solo istituzionale ma che tocca la memoria, il contemporaneo e il futuro. E’ bello vedere tanti premiati che con la loro vita hanno testimoniato l’importanza che nella Repubblica è fondamentale il contributo di tutti”. Lo ha detto a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica, oggi al Passetto di Ancona, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Un valore sempre attuale in questa epoca complessa, mi permetto dire inaspettate – ha aggiunto il governatore -. Nessuno di noi, qualche anno fa, avrebbe immaginato scenari di guerra e scenari di crisi così profonda che rimettono in discussione principi che per noi erano acquisiti, come la globalizzazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 2 giugno, Acquaroli: “Nella Costituzione e nella memoria tutti gli antidoti”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Festa del 2 giugno, Mattarella scrive ai prefetti: «Sia momento di unità e concordia»; Piazza Umberto I si rinnova, restyling da oltre un milione a Belforte. Il 2 giugno l’inaugurazione. Il sindaco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Acquaroli, 'il 2 giugno antidoto in difesa della pace'

Si legge su msn.com: (ANSA) - ANCONA, 02 GIU - "Nella Costituzione ci sono gli antidoti per tenere la barra dritta in difesa di valori come la pace e la convivenza civile, che dobbiamo mantenere forti e ricordare quotidia ...

La costituzione come scudo per la pace e la convivenza civile: parole del presidente della regione marche

Lo riporta gaeta.it: Il 2 giugno ad Ancona, Francesco Acquaroli invita a difendere i valori della costituzione italiana e la pace, sottolineando il ruolo delle istituzioni locali nel promuovere coesione e convivenza civil ...

2 giugno, Acquaroli: "Nella Costituzione e nella memoria tutti gli antidoti"

Scrive informazione.it: “Una ricorrenza non solo istituzionale ma che tocca la memoria, il contemporaneo e il futuro. E’ bello vedere tanti premiati che con la loro vita hanno testimoniato l’importanza che nella Repubblica è ...