2 giugno a Roma La parata i ' grazie' a Mattarella e il cielo tricolore

Il 2 giugno Roma si tinge di tricolore, un momento che unisce gli italiani in un abbraccio collettivo. La parata della Festa della Repubblica non è solo una celebrazione, ma un richiamo alla forte identità nazionale in un periodo di sfide globali. Con l’emozione palpabile e gli applausi per Mattarella, il pubblico ha dimostrato quanto sia essenziale riscoprire la nostra storia e i valori di unità e orgoglio. Un giorno da ricordare!

AGI - Sergio Mattarella con la mano sul cuore e i "grazie" del pubblico rivolti al Presidente della Repubblica, gli applausi cadenzati di Giorgia Meloni alla corsa dei Bersaglieri, l'atterraggio dei paracadutisti dell'Aeronautica, il sorvolo delle Frecce e il cielo tricolore. L'Italia celebra la Festa della Repubblica in un bagno di folla tra Piazza Venezia e il Colosseo, sotto gli sguardi dei turisti stranieri sorpresi dalla ricorrenza. "Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso l'affermazione di valori di libertĂ , democrazia e pace, trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avrebbe visto la luce", dichiara Sergio Mattarella in un messaggio diffuso poco prima del suo arrivo, tra gli applausi, a bordo della storica Lancia Flaminia in via dei Fori Imperiali, dopo la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 2 giugno a Roma. La parata, i 'grazie' a Mattarella e il cielo tricolore

