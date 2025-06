2 giugno a Roma La parata i ' grazie' a Mattarella e il cielo tricolore

Il 2 giugno a Roma si è vivacemente acceso di emozioni e orgoglio nazionale, con la parata dei Bersaglieri, l’atterraggio dei paracadutisti dell’Aeronautica e il suggestivo volo delle Frecce Tricolori. Sergio Mattarella, con il cuore in mano, ha ricevuto applausi calorosi, mentre il cielo s’illumina del nostro tricolore. Con il patriottismo che unisce tutti gli italiani, questa giornata rimarrà impressa nella memoria di chi ama il Paese.

AGI - Sergio Mattarella con la mano sul cuore e i "grazie" del pubblico rivolti al Presidente della Repubblica, gli applausi cadenzati di Giorgia Meloni alla corsa dei Bersaglieri, l'atterraggio dei paracadutisti dell'Aeronautica, il sorvolo delle Frecce e il cielo tricolore. L'Italia celebra la Festa della Repubblica in un bagno di folla tra Piazza Venezia e il Colosseo, sotto gli sguardi dei turisti stranieri sorpresi dalla ricorrenza. "Con il referendum del 2 giugno 1946, gli italiani scelsero di proseguire in un cammino verso l'affermazione di valori di libertà, democrazia e pace, trasfusi nella Costituzione che di lì a poco avrebbe visto la luce", dichiara Sergio Mattarella in un messaggio diffuso poco prima del suo arrivo, tra gli applausi, a bordo della storica Lancia Flaminia in via dei Fori Imperiali, dopo la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 2 giugno a Roma. La parata, i 'grazie' a Mattarella e il cielo tricolore

Contenuti che potrebbero interessarti

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma - Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

Segui queste discussioni su X

Giugno e Ottobre 2025 - #Roma - #Milano - #Online Si parte da zero! - #MASTER di #AI & #DataAnalytics - 10 mesi - #AI & #BusinessAnalyst Junior Expert - 6 mesi - AI & #WebDeveloper Junior Expert - 6 mesi - #DataAnalyst - 3 mesi (Bonus 650€) - 6 #Certific Tweet live su X

Partenze: Giugno e Ottobre 2025 - #Roma - #Milano - #Online Anche se parti da zero: #SiPuoFare ! - #MASTER di #DigitalLife #Technologies - 10 mesi - #XR #Specialist Junior Expert - 6 mesi - #Blockchain #ProjectManager - 3 mesi (Bonus 650€) - 3 #Certific Tweet live su X

Festa della Repubblica - Parata 2 giugno 2024 a Roma