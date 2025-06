2 giugno a Pratolino la Costituzione spiegata ai bambini

Il 2 giugno, il Parco Mediceo di Pratolino si trasforma in un grande palcoscenico per i più piccoli con "Un Parco di Musica ed altre storie". Non è solo un evento, ma un'opportunità per avvicinare i bambini alla Costituzione in modo divertente e creativo. In un'epoca in cui la cultura e l'educazione civica sono fondamentali, questa iniziativa stimola la curiosità dei giovani cittadini. Un modo unico per imparare giocando!

Firenze, 2 giugno 20025 - Con “Un Parco di Musica ed altre storie ” prosegue l’impegno per coordinare e dare continuità alla presenza di eventi di musica, danza, teatro, letture ed altro presso il Parco Mediceo di Pratolino sia presso lo spazio appositamente dedicato sia in forma itinerante nel parco. Coordinato da Music Pool con la partecipazione di tanti festival ed operatori dell’area fiorentina per questo 2025, la rassegna inizia con un grande appuntamento pensato per la speciale ricorrenza del 2 giugno, realizzato in collaborazione con La Nottola di Minerva. Tra i protagonisti Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore italiano, noto per la sua capacità di intrecciare storia, attualità e letteratura in una narrazione avvincente e profondamente umana, impegnato in una sua riflessione sulla Repubblica col tratto consueto dei suoi racconti in teatro e in televisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 2 giugno, a Pratolino la Costituzione spiegata ai bambini

Festa della Repubblica a Pratolino: Un ricco programma culturale per lunedì 2 giugno - Il 2 giugno, il Parco di Pratolino ospiterà la Festa della Repubblica con un ricco programma culturale e musicale nel contesto di "Un Parco di Musica".

