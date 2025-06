2 Giugno a Grottaminarda | la Repubblica si celebra con un grido di pace

Il 2 giugno a Grottaminarda, la celebrazione della Repubblica si trasforma in un potente grido di pace. La benedizione e la deposizione della corona d'alloro sul Monumento ai Caduti segneranno l'inizio di un'assemblea pubblica, un momento cruciale per riaffermare il valore della non violenza in un’epoca segnata da conflitti globali. Unisciti a noi per dire “no” alla guerra e sostenere la pace in ogni angolo del mondo.

Prima la benedizione e deposizione di una corona d'alloro sul Monumento ai Caduti, poi un assemblea pubblica nella Sala Consiliare "Sandro Pertini" per invocare "Pace e Disarmo" e dire un fermo no ad ogni forma di violenza, a tutte le guerre, al genocidio in corso nella Striscia di Gaza.

