2 giugno a Cattolica la sindaca invita al voto e cita il presidente Mattarella su Gaza | Disumano affamare un popolo

Il 2 giugno a Cattolica, la sindaca lancia un appello al voto, richiamando le parole del presidente Mattarella sulla drammatica situazione a Gaza: "Disumano affamare un popolo". Questo giorno non è solo una celebrazione della Repubblica, ma un’importante riflessione sull'importanza del suffragio universale, che ha dato voce a tutte le cittadine italiane. Un invito a partecipare attivamente alla democrazia, per non dimenticare il valore della libertà .

 “Il 2 giugno è nata la Repubblica, ma sono nati anche i cittadini e soprattutto le cittadine italiane grazie al suffragio universale. Si è tornati a votare dopo 20 anni di dittatura e sono state ammesse al voto anche le donne. Il voto è la nostra voce, la voce di ogni singolo cittadino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Š Riminitoday.it - 2 giugno a Cattolica, la sindaca invita al voto e cita il presidente Mattarella su Gaza: "Disumano affamare un popolo"

Leggi anche Prenotazioni estive, Cattolica sorride. Ma giugno rimane un’incognita - Le prenotazioni estive a Cattolica sembrano promettenti, ma giugno si presenta come un'incognita. La Regina del Mare, dopo i festeggiamenti primaverili e la Pasqua, si prepara a riaprire gli alberghi solo all'inizio del mese.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cattolica scelta come tappa della regata della Marina militare. La sindaca: È una grande vetrina per la nostra cittĂ ; Cattolica Retrò, la Regina riscopre il vintage; Giubileo delle famiglie, a Castel Sant'Angelo l'incontro tra il sindaco ed i giovani di Azione cattolica; Festa della Repubblica 2025, il programma delle celebrazioni a Cattolica. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cattolica: nella Festa della Repubblica il Sindaco cita Mattarella su Gaza: “disumano affamare un popolo”

Segnala chiamamicitta.it: “Il 2 giugno è nata la Repubblica, ma sono nati anche i cittadini e soprattutto le cittadine italiane grazie al suffragio universale. Si è tornati a votare dopo 20 anni di dittatura e sono state ammes ...

Cattolica: festa della Repubblica. Gli appuntamenti della giornata

Come scrive altarimini.it: Tutto è pronto a Cattolica per la ricorrenza di domani, lunedì 2 giugno. Appuntamento alle 10.00 al Monumento alla Pace in piazza Roosevelt con l’alzabandiera e la deposizione della corona. Alle 10.15 ...

Tra Cattolica e Gabicce: il ponte mobile riapre ma solo per pochi giorni

Secondo newsrimini.it: Riapertura temporanea in occasione delle festività del 2 giugno per il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare. Sarà operativo dalle 14 del 31 maggio fino alle 8 del mattino del 3 giugno. Poi la nuo ...