2 giugno a Cattolica la sindaca invita al voto e cita il presidente Mattarella su Gaza | Disumano affamare un popolo

Il 2 giugno, mentre celebriamo la nascita della Repubblica, a Cattolica la sindaca lancia un forte appello al voto, sottolineando l’importanza della partecipazione democratica. Richiamando le parole del presidente Mattarella sulla situazione a Gaza, evidenzia quanto sia disumano privare un popolo della sua voce. In un momento in cui i diritti fondamentali sono sotto attacco in molte parti del mondo, ogni voto diventa un atto di resistenza e speranza. Unisciti alla conversazione!

“Il 2 giugno è nata la Repubblica, ma sono nati anche i cittadini e soprattutto le cittadine italiane grazie al suffragio universale. Si è tornati a votare dopo 20 anni di dittatura e sono state ammesse al voto anche le donne. Il voto è la nostra voce, la voce di ogni singolo cittadino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - 2 giugno a Cattolica, la sindaca invita al voto e cita il presidente Mattarella su Gaza: "Disumano affamare un popolo"

