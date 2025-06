2 giugno 1992 33 anni dopo il Britannia | chi autorizzò il colpo di Stato angloamericano in Italia? Un tradimento contro tutti gli italiani

Il 2 giugno 1992 segna un momento cruciale nella storia italiana: il famoso incontro sul Britannia, un colpo di scena che ha regalato il nostro patrimonio industriale a banche angloamericane. Un tradimento che continua a far discutere e a sollevare interrogativi sulla sovranità economica del nostro Paese. Oggi, più che mai, è fondamentale riflettere su come le scelte politiche influenzino il nostro futuro. Chi sono realmente i custodi dei nostri interessi?

Britannia vuol dire tradimento contro gli italiani tutti, perché, quel giorno, su quella nave, salivano dei rappresentanti della classe politica ed industriale italiana che di fatto consegnavano i gioielli di famiglia della industria pubblica del Paese alle banche angloamericane, che altro non sono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 2 giugno 1992, 33 anni dopo il Britannia: chi autorizzò il colpo di Stato angloamericano in Italia? Un tradimento contro tutti gli italiani

Leggi anche Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere - Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere.

Approfondimenti da altre fonti

Strage di Capaci, 33 anni dopo: le iniziative per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta; Giovanni Falcone morto nella strage di Capaci, la previsione di Sbardella è ancora un mistero dopo 33 anni; Strage di Capaci, 33 anni fa l'attentato della mafia al giudice Giovanni Falcone. FOTO. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il 2 giugno è un giorno festivo o lavorativo?

Scrive lettera43.it: Con l’avvicinarsi della Festa della Repubblica italiana, che si celebra il 2 giugno, c’è ancora chi si chiede se sia o meno un giorno di festa. Non tutti sanno che ufficialmente è stato ...

2 giugno: Mattarella: 'Come nel '46 adesso costruire il futuro'

Come scrive ansa.it: "Sono passati settantacinque anni da quando, con il voto nel referendum del 2 giugno 1946, gli italiani, scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia. Anche oggi siamo a un ...