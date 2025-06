120 milioni per sistemare difesa e centrocampo | chi punta il Milan?

Il Milan si prepara a un mercato da urlo con un tesoretto di 120 milioni! In un calcio sempre più competitivo, i rossoneri mirano a rinforzare difesa e centrocampo, puntando a tornare ai vertici del campionato. Sarà interessante vedere come gestiranno queste risorse per affrontare la sfida di una Serie A che si fa ogni anno più agguerrita. Quali saranno i nuovi volti del Diavolo? La curiosità è alle stelle!

Facendo un bilancio di quest'anno e calcolatrice alla mano, il Diavolo avrebbe un tesoretto di 120 milioni da spendere sul calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - 120 milioni per sistemare difesa e centrocampo: chi punta il Milan?

Altre fonti ne stanno dando notizia

Armi, l'Ue investe 910 milioni: droni e sistemi di difesa aerea e missilistica per «difendere i nostri cittadini e supportare Kiev»

Da msn.com: La Commissione europea investe 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per rafforzare l'industria della difesa in Europa. Gli investimenti mirano a ...

Difesa, altra eredità della Trenta: un buco di 400 milioni per le missioni

Segnala ilgiornale.it: Il che significa che i 400 milioni in più per le missioni all'estero vanno addebitate in questa manovra Il mandato di Elisabetta Trenta alla guida della Difesa, si sa, non è mai piaciuto al ...

Difesa, il documento: 48 milioni al giorno in spese militari, 13 ai nuovi armamenti. E quest’anno aumentano

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Un’ultima curiosità: il sorprendente aumento (mai visto prima) del 21,6 per cento delle spese per “funzioni esterne” della Difesa (118 milioni contro i 97 del 2015), comprendenti il riforn ...