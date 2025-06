10 verità dure del rivedere captain america | brave new world su disney+

“Captain America: Brave New World” è ora su Disney+ e, in una seconda visione, emergono verità che mettono in discussione il suo posto nell’universo Marvel. Nonostante un incasso di 413 milioni di dollari, il film solleva interrogativi sulla sua coerenza narrativa e sui personaggi. Questo ci invita a riflettere su come il franchise, sempre più sotto pressione, stia evolvendo. I fan meritano storie fresche e incisive, non solo eroi di facciata.