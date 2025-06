Zona Calatafimi campane sempre piene in via Giuseppe Arcoleo

La situazione in via Giuseppe Arcoleo è emblematicamente rappresentativa di un problema più ampio: il crescente degrado urbano. Le campane delle raccolte differenziate, sempre piene, diventano il simbolo di una mancanza di attenzione alle esigenze dei cittadini. È fondamentale che le amministrazioni ascoltino le istanze della comunità e agiscano per garantire un ambiente pulito e vivibile. Non possiamo permettere che il nostro quartiere diventi una discarica a cielo aperto!

Segnalo per l'ennesima volta il degrado dovuto al mancato svuotamento delle campane in via Giuseppe Arcoleo. Tutto attorno si accumulano sacchetti con rifiuti di tutti i tipi. Queste campane sono insufficienti perché utilizzate da gente di passaggio o che abita in corso Calatafimi, dove sono.

