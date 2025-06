Zona Bianca le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 giugno 2025

Questa sera, Zona Bianca torna per un nuovo appuntamento ricco di spunti e dibattiti. Sotto la conduzione di Giuseppe Brindisi, il talk di Rete 4 esplorerà temi caldi dell'attualità, coinvolgendo ospiti d'eccezione che offriranno punti di vista unici. In un periodo in cui le notizie scorrono veloci e il dibattito pubblico è più acceso che mai, scoprire come si intrecciano opinioni diverse potrebbe rivelarsi sorprendente. Non perdere l’occasione di r

Questa sera, domenica 1 giugno 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 giugno 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. Anticipazioni e ospiti. Giuseppe Brindisi torna sul caso Garlasco, per cercare di capire se, a diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, si possa arrivare a stabilire una nuova verità.

Anticipazioni Zona Bianca: Caso Garlasco, Inchiesta sugli Incel e Intervista a Hilde Keller Questa Sera su Rete 4

