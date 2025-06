Zoff | Il ritorno di Sarri è l’ideale per la Lazio i tifosi hanno bisogno di una cosa

Dino Zoff, leggenda biancoceleste, sostiene che il ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio sarebbe un vero colpo da maestro. In un momento in cui i tifosi cercano stabilità e ambizione, l'ex portiere sottolinea l’importanza di una guida carismatica. Sarri potrebbe non solo rinvigorire la squadra, ma anche restituire la fiducia a una piazza affamata di successi. La grande domanda è: la Lazio è pronta a sognare di nuovo?

Le parole di Dino Zoff, doppio ex portiere della Lazio, sul possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. I dettagli Dino Zoff ha parlato al Corriere della Sera del possibile ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio. SARRI LAZIO – «Penso che sarebbe un ottimo colpo per la Lazio che deve anche mandare un messaggio alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zoff: «Il ritorno di Sarri è l’ideale per la Lazio, i tifosi hanno bisogno di una cosa»

