Zidane dice di no all’Al-Hilal e a 100 milioni | ora tutto su Simone Inzaghi? le ultime

Zinedine Zidane dice no a 100 milioni dall'Al-Hilal e punta dritto alla panchina della Francia! Un rifiuto che sorprende, ma evidenzia la crescente attrattiva del calcio arabo, ora nel mirino di allenatori di fama mondiale. Nel frattempo, gli occhi sono puntati su Simone Inzaghi: l’erede? Con un panorama calcistico in continua evoluzione, chi avrà la meglio nella sfida tra tradizione e innovazione? Le prossime mosse promettono scintille!

Zinadine Zidane ha rifiutata una maxi offerta dell'Al-Hilal da oltre 100 milioni e aspetta la Francia: sauditi tutto su Inzaghi? Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina, e il suo obiettivo dichiarato è guidare un giorno la nazionale francese. In un'intervista rilasciata di recente, l'ex fuoriclasse ha ammesso: «Mi sento legittimato in nazionale francese, .

