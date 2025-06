Zidane al posto di Inzaghi | offerta lampo e giochi chiusi

Zinedine Zidane potrebbe prendere il posto di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, un cambio che scuote il mondo del calcio italiano. Dopo la deludente finale di Champions League, i tifosi si interrogano sul futuro del loro tecnico. Questa mossa non è solo una questione di strategia, ma un segnale di come le grandi squadre siano pronte a investire in campioni, sia in campo che in panchina. Riuscirà Zidane a riportare l'Inter ai vertici?

L’intreccio tra il tecnico francese e l’allenatore italiano rappresenta una chiave di volta importante: la scelta è stata fatta Quale sarà il futuro di Simone Inzaghi? I tifosi dell’ Inter si interrogano sulla situazione riguardante il loro allenatore, a maggior ragione dopo il clamoroso KO patito in finale di Champions League contro il Psg. Come ammesso sia dal tecnico piacentino che da Giuseppe Marotta, sarà il summit in programma tra le parti ad imprimere l’accelerata decisiva in un senso o nell’altro. (LaPresse) – Calciomercato.it Con l’ Al-Hilal che non ha affatto mollato la presa, il tecnico piacentino non ha ancora sciolto le riserve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zidane al posto di Inzaghi: offerta lampo e giochi chiusi

