Zhegrova non rinnova il contratto grande opportunità di mercato per la SSC Napoli

Edon Zhegrova non rinnoverà il suo contratto e il Napoli potrebbe approfittarne. Con la crescente attenzione verso le giovani promesse del calcio, il kosovaro rappresenta un'opportunità imperdibile per gli azzurri. Già accostato al club partenopeo, potrebbe diventare il perfetto alleato di Kvaratskhelia, portando freschezza e creatività in attacco. Chi sarà il prossimo a vestire l'azzurro? Gli occhi sono puntati sul mercato!

Non solo Jonathan David lascia il Lille nella prossima sessione estiva di mercato. Anche Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro, è destinato a cambiare squadra. Il 25enne, già accostato al Napoli a gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ha deciso di non rinnovare il contratto. Lo ha annunciato lui stesso durante un’intervista a Radio Dukagjini, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

IL NAPOLI SOGNA IN GRANDE: MANNA PUNTA ZHEGROVA, OCCHI ANCHE SU FRATTESI E SANÉ!

Zhegrova, affare per tutti

Come scrive tuttojuve.com: Edon Zhegrova tra Napoli e PSG, addio al Lille sempre più vicino Edon Zhegrova è sempre più vicino all’addio al Lille. A un anno dalla scadenza del ...

Zhegrova, sentite l'ex compagno: "Sembra Robben! Mai giocato con uno così"

Si legge su areanapoli.it: Andrea Rocco Padula, ex compagno di squadra d Zhegrova (hanno giocato insieme ai tempi del Basilea, n.d.r.), ne ha parlato con grande entusiasmo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.